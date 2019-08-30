Омск, , 14:40 — REGNUMПоложение о реализации проекта «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор» в Омской области в 2019 году подписали губернатор Омской области Александр Бурков, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий и ректор Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Анатолий Косых. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба вуза.

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор — международный проект, направленный на развитие инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в России и Китае. Партнером реализации проекта является ОмГТУ.

За два года реализации проекта на территории Омской области его участниками стали 40 молодых людей из России и Китая. В этом году от нашего региона в состав участников вошли 12 представителей бизнеса, власти и образовательной сферы, в том числе сотрудники и студенты университета.

Работа бизнес-инкубатора будет осуществляться в два этапа. Первый пройдет с 20 по 29 сентября на территории Омской области. Второй этап состоится в провинции Ляонин (город Шеньян) с 14 по 23 октября.

Задачами проекта являются не только содействие в привлечении инвестиций из РФ и КНР, но и создание площадки для взаимодействия молодых ученых, авторов и изобретателей, молодых специалистов с предпринимателями, инвесторами, представителями венчурных компаний, экспертов и представителей органов государственной власти.

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