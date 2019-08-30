Самара, , 14:39 — REGNUMВ связи с проведением Дня знаний в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Свободы. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба администрации Самары.

Отмечается, что движение по улице Свободы от улицы XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка будет ограничено 2 сентября с 08:00 до 12:00 часов.

Кроме этого, на этом участке дороги с 20:00 1 сентября 2019 года и до 12:00 2 сентября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.