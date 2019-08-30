Симферополь, , 14:35 — REGNUMВсе школы крымского полуострова готовы к новому учебному году с точки зрения пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК.

«Проверены и признаны готовыми к началу учебного года 528 школ — 99% общеобразовательных учреждений. Остальные закрыты на ремонт и реконструкцию», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова заявила, что в Крыму необходимо построить ещё 15 школ помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова.

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