Симферополь, 30 августа 2019, 14:35 — REGNUMВсе школы крымского полуострова готовы к новому учебному году с точки зрения пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова заявила, что в Крыму необходимо построить ещё 15 школ помимо тех, что включены в федеральную целевую программу развития полуострова.
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