Сиемриап, Камбоджа, , 14:38 — REGNUMПредставители министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи приняли участие в восьмой встрече министров здравоохранения в формате «АСЕАН + 3». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, встреча состоялась сегодня, 30 августа, в городе Сиемреап (Камбоджа). В рамках встречи замминистра Южной Кореи Ким Ган Нип выступил с речью, в которой представил успехи южнокорейской системы медицинского страхования и методы обеспечения финансовых ресурсов. А также ознакомил участников встречи с политикой укрепления системы медицинского страхования и её финансовой стабильности.

Известно, что встреча в формате «АСЕАН + 3» проводится каждые два-три года с 2004 года, с целью развития и укрепления сотрудничества десяти стран (включая Китай и Японию) в сфере здравоохранения.