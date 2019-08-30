д. Каменка , , 14:31 — REGNUMВ школе и детском саду деревни Каменка Ачинского района, которая пострадала от августовских взрывов в воинской части, с детьми будут работать психологи. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в правительстве Красноярского края со ссылкой на администрацию Ачинского района.

Педагоги-психологи Ачинского филиала красноярского центра психолого-медико-социального сопровождения и муниципального центра семьи будут работать с каменскими детьми со 2 по 6 сентября.

Специалисты проведут с детьми беседу, организуют музыкотерапию, различные спортивные мероприятия и так далее.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по заверению властей Красноярского края, к концу августа в Каменке и школа, и детсад, пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском, были полностью восстановлены.

В Каменке за парту в сентябре сядут около 120 учеников. Детский сад будут посещать порядка 50 воспитанников.

Напомним, 5 августа под Ачинском произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Погиб один человек, 15 пострадали. Вторая волна взрывов произошла 9 августа. За медпомощью обратились ещё 25 человек.

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