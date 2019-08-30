Душанбе, , 14:30 — REGNUMПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в Душанбе крупнейший среди стран Туркестана аквапарк. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе главы государства.

В церемонии открытия комплекса отдыха также принял участие председатель столицы Рустам Эмомали. На территории зоны отдыха расположены магазины, рестораны, бассейны, аквапарк, зоопарк и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в Туркестане аквапарк построен на территории Варзобского озера к северу от Душанбе. В строительстве аквапарка приняла участие турецкая компания Polin Waterparks.

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