Душанбе, , 14:17 — REGNUMТаджикистанская авиакомпания «Сомон Эйр» прекратит выполнять два рейса Душанбе — Домодедово начиная со 2 сентября, сообщает 30 августа издание Asia-Plus.

Отмечается, что отказ от двух авиарейсов связан с возобновлением деятельности авиакомпании «Таджик Эйр». В компании уточнили, что со 2 сентября изменится время выполнения рейсов. В частности, время вылета из Душанбе — 8:00 (6:00 мск), время прилета в Москву — 11:50.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Сомон Эйр» приступила к выполнению двух дополнительных авиарейсов Душанбе — Москва с января 2019 года. Это связано с приостановкой полетов авиакомпании «Таджик Эйр».

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