Рязань, 30 августа 2019, 14:12 — REGNUMВ Рязани кардиохирурги спасли жизнь пациенту, от которого отказались врачи одной из федеральных клиник. Мужчину направили в Москву из-за сложной атеросклеротической бляшки, однако там ему помочь не смогли. Уникальную операцию 60-летнему жителю Рязанского района успешно провели дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минздрава.
Пациент поступил в рязанский кардиодиспансер в начале лета 2019 года. Главный сосуд, который отходит от аорты, питает правую руку и правую половину головы, не пропускал кровь из-за атеросклеротической бляшки. У рязанских врачей не было опыта операций при подобных диагнозах, мужчину направили в столичную клинику, но и там ему не смогли помочь.
После нескольких консилиумов кардиохирурги решились на операцию. Две недели назад больному установили стент и восстановили повреждённый участок, врачи справились за час. Сейчас пациент уже выписан из стационара и готовится к выходу на работу.