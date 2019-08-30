Рязань, , 14:12 — REGNUMВ Рязани кардиохирурги спасли жизнь пациенту, от которого отказались врачи одной из федеральных клиник. Мужчину направили в Москву из-за сложной атеросклеротической бляшки, однако там ему помочь не смогли. Уникальную операцию 60-летнему жителю Рязанского района успешно провели дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациент поступил в рязанский кардиодиспансер в начале лета 2019 года. Главный сосуд, который отходит от аорты, питает правую руку и правую половину головы, не пропускал кровь из-за атеросклеротической бляшки. У рязанских врачей не было опыта операций при подобных диагнозах, мужчину направили в столичную клинику, но и там ему не смогли помочь.

«Ситуация — редчайшая, одна на миллион в российской и мировой практике. Правая верхняя половина тела больного снабжалась через левую половину. Это нарушает кровоснабжение головного мозга, кровоток в правой руке снижен, велика опасность летального исхода», — уточнил кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

После нескольких консилиумов кардиохирурги решились на операцию. Две недели назад больному установили стент и восстановили повреждённый участок, врачи справились за час. Сейчас пациент уже выписан из стационара и готовится к выходу на работу.