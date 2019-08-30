Москва, , 14:13 — REGNUMГосдума не выступала с заявлениями продлить летние каникулы и законов на эту тему не принимала. Предложение ещё только предстоит обсудить депутатам и, наоборот, отказаться от этой затеи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение продлить летние каникулы до октября.

«С данной инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Идею депутат подкрепляет соображениями, что увеличение продолжительности каникул поможет школьникам и студентам, во-первых, подольше отдыхать, а, во-вторых, еще и подработать при необходимости.

Не стоит углубляться в противоречие «отдыхать vs подработать». Но как быть тогда с учебным процессом? Депутат в своем письме указывает, что нагрузка на студентов итак чрезмерно высока и они не успевают отдохнуть за летние месяцы.

Но если продлить каникулы, то для того, чтобы освоить учебную программу в оставшееся время, школьникам и студентам придется работать вообще «на износ». Учебные программы многих школ и вузов и без того составлены с таким расчетом, что практически всё имеющееся для освоения программы и получения необходимых знаний и навыков время используется максимально плотно.

Ужав и без того непростую учебную программу еще на месяц, депутаты вынудят студентов просиживать за книгами и чертежами целые ночи.

Непонятно и что делать с преподавателями (о них в письме депутата вообще ничего не говорится) — ведь им придется тоже отдыхать этот месяц. За свой счет? Или за счет государства с сохранением зарплаты? А потом в удвоенном темпе прививать детям знания, компенсируя потерянный месяц.

Так что, как видно, предложение депутата Власова несет в себе множество внутренних противоречий и является либо не очень хорошо продуманной идеей, или откровенным популизмом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов заявил, что летние каникулы для школьников и студентов должны длиться до 1 октября, чтобы молодёжь могла подработать или подольше отдохнуть.

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