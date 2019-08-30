Сеул, , 14:12 — REGNUMИз-за низкой рождаемости число воспитанников детских садов и учащихся в школах в Южной Кореи сократилось на 173 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования и Корейского института развития образования.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на апрель 2019 года число воспитанников детских садов и учащихся школ всех ступеней сократилось на 2,7%, до 6 136 793 человек.

Известно, что число детей в детских садах сократилось на 6,2%, в средних школах — на 3%, в старших школах — на 8,3%. Однако число учащихся в начальной школе, напротив, увеличилось на 1,3%.

В ведомстве отметили, что увеличение учеников младших классов связано с временным ростом рождаемости в 2012 году.

В этом году по всей стране находятся 2 809 учебных заведений, что на 0,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Известно, что в 2019 году закрылось 2% детских садов и 0,1% — старших школ. Однако количество начальных школ, напротив, увеличилось на 23 единицы.

Известно, что сокращение числа учебных заведений повлекло собой и перестановку кадров. Например, число сотрудников детских садов сократилось на 2,8%, до 53 362 человек, а университетов, напротив, увеличилось на 5%, до 157 684 человек.