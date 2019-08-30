Самара, , 14:02 — REGNUMВ Самаре завершили реконструкцию Крымской площади, 30 августа сообщает ГТРК «Самара».

Рабочие осуществили благоустройство территории, уложили тротуарную плитку и местами ее соединили с газоном, сделав экодорожки.

Также на всей территории парка были высажены новые кустарники и постелен газон. В парке появились новые лавочки и урны.

После реконструкции территории, площадь превратилась в тематический сквер, на котором создали арт-объекты, посвященные крымскому полуострову. Теперь здесь есть и ялтинский маяк, и воронцовская ротонда и мозаичное панно в виде карты Крыма.

30 августа на площади заработал «сухой фонтан» без чаши.