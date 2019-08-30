Калуга, 30 августа 2019, 14:32 — REGNUMВ Калужской области 30 августа открылся набор на бесплатные курсы «Яндекс.Лицея» для школьников, желающих обучиться программированию. Будущим программистам необходимо успешно сдать онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем пройти собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Марина Суслова.

Яндекс.Лицей научит школьников программированию
Яндекс.Лицей научит школьников программированию
Nedelya40.ru

На курсы принимаются учащиеся 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год лицеисты изучают Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели. В Калуге «Яндекс.Лицей» набирает слушателей уже в четвертый раз, в Обнинске — третий. В 2019 году к проекту присоединился также Малоярославец. Всего в Калужской области в 2019 году будет работать пять площадок, из них две — новые. Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00, так что их легко совмещать с учёбой в школе. Часть учащихся смогут учиться в рамках основной школьной программы.

«В «Яндекс.Лицее» ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — сказала Марина Суслова.

«Яндекс.Лицей» в Калужской области работает при поддержке региональных министерств образования и науки, а также минэкономразвития. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика».