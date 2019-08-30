Москва, , 14:10 — REGNUMПоток туристов в Москву может вырасти в несколько раз в случае отмены виз для граждан стран Евросоюза. Об этом заявила директор представительства Итало-Российской торговой палаты Флорио Мариза на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие туристы приезжают и балдеют от того, что здесь есть. Потому что медиа не рисуют то, что здесь есть. Потенциал есть, аэропорты стали прекрасными. Но очень мешает визовый режим. Если бы визового режима не было, поток туристов был бы намного больше», — отметила Мариза.

По мнению представителя Италии, даже возможность кратковременных, например, недельных, визитов в Москву и Санкт-Петербург, кратно увеличило бы количество туристов из Италии и других стран Евросоюза.

Также Мариза отметила, что туристическую привлекательность для путешественников представляют не только красота архитектуры города, но ещё комфорт и безопасность. В Москве же эти аспекты обеспечены на высоком уровне.

«Москва — настоящий пример для Европы», — подытожила представитель Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы рассказали о ближайших к Кремлю кабанах и лосях