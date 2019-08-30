Екатеринбург, , 13:56 — REGNUMВ Свердловской области 3076 осужденных продолжат получать обязательное общее образование в новом учебном 2019/2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

В 26 учреждениях службы исполнения наказаний Свердловской области подготовлены к началу учебного года 11 школ и 15 филиалов. В них проведены ремонты и установлены камеры видеонаблюдения.

Во всех школах для осуждённых в День знаний пройдут торжественные линейки.

Напомним, что в 2019 году летние каникулы будут на один день дольше, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Школьные занятия в России начнутся 2 сентября.