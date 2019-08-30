Краснодар, , 13:54 — REGNUMВ Краснодаре 59 школ получили имена Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также имена прославленных боевых формирований, воинов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, своих бывших учеников и педагогов. Такое решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании в рамках подготовки к 75-летию Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации и гордумы краевого центра.

«Школы нашего города будут носить имена лучших людей. Это большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, которая проводится в городе на постоянной основе. В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска. Самое главное — что героев помнят и чтут», — отметила спикер парламента Краснодара Вера Галушко.

Депутаты также одобрили решение топонимической комиссии города об установке бюстов Героев РФ Александра Аверкиева и Владимира Сарабеева на общественных территориях. Бюсты Героя СССР Георгия Бочарникова и дважды Героя СССР Виктора Леонова разместят в городских школах.