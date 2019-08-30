Джакарта, , 13:52 — REGNUMЧетыре совместных поста были построены на границе Индонезии и Малайзии в районе Нунукан (Северный Калимантан) для укрепления безопасности, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что два поста находится на территории Индонезии и два на территории Малайзии. На этих четырех постах солдаты вооруженных сил Индонезии и малайзийской армии объединились в одном месте.

Ожидается, что это поможет укрепить отношения между солдатами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Малайзии посетил индонезийский храм Боробудур в рамках своего четырехдневного визита в Индонезию.

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