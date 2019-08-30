Усмань, Липецкая область, , 13:52 — REGNUMВ городе Усмань Липецкой области в рамках национального проекта «Здравоохранение» построено новое здание детской поликлиники. Как сообщил ИА REGNUM врио главы региона Игорь Артамонов, общая сумма государственного контракта на проведение работ составила более 56 млн рублей из средств бюджета Липецкой области. Поликлинику строили с учётом федерального проекта «Бережливая поликлиника» в соответствии с программой «Доступная среда».

Старое здание поликлиники площадью 400 кв. м. было построено до 1917 года и не соответствовало нормативным санитарно-противоэпидемиологическим требованиям для осуществления медицинской деятельности. Новую двухэтажную детскую поликлинику общей площадью более тысячи квадратных метров строили в течение пяти месяцев.

Новое здание рассчитано на 150 посещений в смену. В нём будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь. В поликлинике оборудованы просторные кабинеты врачей-педиатров, хирурга, невролога и офтальмолога, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет здорового ребёнка, прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты дошкольно-школьного отделения и диспансеризации. Также предусмотрены кабинеты для физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры и сбора анализов. Дневной стационар оборудован двумя палатами на пять коек каждая, а для самых маленьких пациентов имеется колясочная и кабинет кормления.

Для поликлиники приобретено более 300 единиц современного медицинского оборудования: офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели. На покупку оборудования выделено более 5,8 млн рублей, из которых 61,5% — из федерального бюджета, 38,5% — из бюджета Липецкой области.

В новой детской поликлинике будут работать более 30 медицинских сотрудников. Все они имеют достаточный опыт и знания для оказания квалифицированной медицинской помощи, а 50% врачей-специалистов имеют квалификационные категории.

«Хорошее медицинское обслуживание является одним из главных условий повышения уровня жизни людей», — считает Игорь Артамонов.

В настоящее время в Усманском муниципальном районе проживают более 9,6 тыс. детей до 17 лет, из них детей до 14 лет — более восьми тысяч, детей в возрасте до одного года — почти 450.