Донецк, , 13:50 — REGNUMВ Донецке состоялся траурный митинг, приуроченный к годовщине со дня смерти народного артиста СССР, Героя ДНР Иосифа Кобзона, сообщил 30 августа официальный сайт Донецкой Народной республики.

Почтить память артиста собрались более 1,5 тыс. жителей Донецка, а также иностранные гости.

«Говорить что-то новое об Иосифе Давыдовиче крайне тяжело. Абсолютно точно можно сказать, что он навсегда в истории Донбасса, навсегда останется в истории нашей Большой Родины», — заявил на митинге глава ДНР Денис Пушилин.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка напомнил, что Кобзон сделал очень многое для Донбасса, как своим творчеством, так и гуманитарной помощью.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в Москве 30 августа 2018 года на 81 году жизни. С начала карательной операции Украины против Донбасса, он десять раз приезжал в ДНР и ЛНР с бесплатными концертами и гуманитарной помощью.

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