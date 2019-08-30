Ташкент, , 13:28 — REGNUMРекомендации по фасону школьной формы опубликовали в министерстве народного образования Узбекистана, сообщает 30 августа издание Kun.uz.

Отмечается, что поводом для публикации стали «многочисленные диспуты и разногласия» в социальных сетях. В министерстве напомнили, что единую школьную форму во всех школах республики планируется внедрить с начала 2024—2025 учебного года.

В ведомстве уточнили, что форма для мальчиков и девочек должна быть классической — белый верх (классическая рубашка), черный низ (брюки и юбка классического фасона). Кроме того, допускается образец формы от 15 августа 2018 года и форма, внедренная самой школой.

Напомним, 16 августа заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что правительство республики утвердило единую школьную форму для государственных школ.