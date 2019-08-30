Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUMБолее 3 млрд рублей потребуется в Петербурге на доплаты пенсионерам и ветеранам в следующем году. Такую сумму назвал глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в ходе «нулевых чтений» городского бюджета на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно представленным документам, 1,4 млрд рублей комитету нужно на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы.

Кроме того, на доплаты к пенсиям региональные власти просят еще 1,7 млрд рублей. В целом комитет рассчитывает почти на 11 млрд рублей дополнительных бюджетных ассигнований.