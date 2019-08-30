Пхеньян, , 13:22 — REGNUMВ 2018 году в результате санкций и нехватки гуманитарной помощи в КНДР погибло около четырех тысяч человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА) и Медицинской школы Гарварда.

По мнению специалистов, основными причинами смерти являлись: нехватка продовольствия, дефицит витамина А, плохое качество питьевой воды, проблемы текущей системы здравоохранения.

По предварительным оценкам, в 2018 году среди 2 358 000 северян, которым представители ООН намеревались оказать поддержку, 518 тыс. человек не получили помощи, а 3 968 человек — умерло.

Результаты данного исследования были отображены в на веб-сайте «38 Noth».