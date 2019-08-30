Москва, , 13:09 — REGNUMРоссийские предприятия по переработке вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом, сообщает 30 августа РБК со ссылкой на данные таможенной статистики.

Отмечается, что общий объем импорта пластикового мусора в 2018 году превысил $20 млн, что на 32% больше, чем годом ранее.

Рост импорта отработанного пластика связан с тем, что система раздельного сбора мусора в России только создается, тогда как предприятиям по переработке мусора необходимо поддерживать существующие мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, однако компании-операторы столкнулись с множеством проблем, среди которых: низкая собираемость платежей в регионах, изменение тарифов, нормативов отходов, пересмотр схемы работы операторов.

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