Киншаса, , 13:14 — REGNUMВременные лагеря для беженцев в районах Санге и Кавимвира на востоке ДР Конго продолжают принимать беженцев из Бурунди. Об этом передает радиокомпания RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, около 100 человек прибывают из Бурунди ежедневно. Как сообщает национальная газета Бурунди «Iwachu», масштабный приток беженцев был зафиксирован в последние две недели.

В ожидании гуманитарной помощи беженцы проживают в ужасных условиях и выходят на улицы попрошайничать, сообщают журналисты RFI.

В то время как ДР Конго продолжает принимать беженцев, правительство Танзании приняло решение о репатриации тысяч граждан Бурунди, размещенных в танзанийских лагерях для беженцев. Что вызвало протесты как со стороны самих беженцев, так и со стороны мирового сообщества, сообщает радиостанция.

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