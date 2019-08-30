Улан-Удэ, , 13:06 — REGNUMРодители школьников в Бурятии возмущаются третьей сменой для учеников младших классов.

«В 44-й школе детям вводят третью смену. Это для учеников 3−4 класса. Представляете, дети будут возвращаться домой в 7−8 часов вечера. Когда дети должны делать уроки, гулять, посещать кружки, заниматься дополнительным образованием?» — пишет пользователь в группе «Аноним 03».

В комитете по образованию Улан-Удэ ответили, что это вынужденная мера — с 1 сентября в школу №44 пойдут более 1300 детей. Как передаёт «Байкал-Daily», здесь будут учиться и ученики 8-й школы, в которой не хватает мест даже при наличии трёх смен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трёхсменном режиме в Бурятии работает 13 школ. Уйти от этой практики власти надеются, открыв новые учреждения — в ближайшие три года будет построено и отремонтировано 19 школ.

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