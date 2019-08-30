Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUMВ Донском государственном техническом университете (Ростовская область) студенческие билеты и зачетные книжки получат 13 тыс. 642 первокурсника. ОБ этом сообщает пресс-служба вуза.

Учебу в ростовском университете выбрали ребята из 71 региона страны. Большинство из них — жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Также высшее образование на Дону намерены около 700 иностранных студентов из 45 стран — от Вьетнама до Колумбии.

Наиболее популярными среди абитуриентов стали строительные, компьютерные и инженерные направления подготовки.