Додома, , 13:47 — REGNUMОрганизация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обратилась к африканским странам с просьбой рассмотреть возможность включения в учебную программу уроков о трансатлантической работорговле.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представитель ЮНЕСКО в Гане Абдурахамане Диалло заявил, что необходимо рассказать подрастающему поколению об истории работорговли, ее влиянии на развитие стран Африки и потомков порабощенных африканцев с целью обеспечить успешный процесс восстановления континента.

По его словам, государства-члены Африканского союза приняли решение о внедрении курса по работорговле в образовательную программу, однако, как отметил, Диалло, страны медлят с реализацией принятых соглашений.

Кроме того, представитель ЮНЕСКО призвал Гану, объявившую 2019 год «Годом возвращения» в память о поколениях порабощенных африканцев, использовать празднества для актуализации обозначенной проблематики, для того чтобы рассказать молодому поколению о событиях прошлых веков и предотвратить их повторение.