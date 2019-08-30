Челябинск, , 13:03 — REGNUMМуниципальный общественный транспорт Челябинска уже на следующей неделе может пополниться новыми автобусами. Всего их 15, заявила врио мэра города Наталья Котова, сообщает пресс-служба мэрии.

По её словам, всего город получит 66 новых автобусов. 15 — это первая партия. Контракты по всем уже заключены.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь с покупкой транспорта оказали областные власти. Добавим, вопрос обновления автопарка для города актуален. Местные жители часто жалуются на устаревшие и грязные автобусы.