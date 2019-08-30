Москва, , 13:01 — REGNUMВ России школьникам и студентами предложили увеличить продолжительно летних каникул ещё на месяц — до 1 октября. С таким предложением к социальному блоку правительства РФ выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

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Парламентарий отмечает, что такая мера позволит решить несколько проблем. В частности, позволит учащимся школ и вузов закрепить теоретические знания набраться практического опыта, которого от них требуют потенциальные работодатели при трудоустройстве. В документе отмечается, что из-за очень высокой нагрузки (экзамены фактически заканчиваются к началу июля) каникулы длятся всего два месяца.

Кроме того, по словам парламентария, нововведение будет способствовать развитию туризма в России — позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре. Соответствующий эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Приморском краях, сообщает РИА Новости.

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«Я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до октября», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предлагал перенести начало учебного года в школах, вузах и детских садах на месяц — на 1 октября. Парламентарий пояснил, что в сентябре с курортов уезжают не только школьники и их родители, а также учителя и преподаватели вузов. Это резко уменьшает количество граждан на курортах, в то время как погода в сентябре позволяет продлить отдых.