Москва, , 13:06 — REGNUMПо объёму государственных услуг, которые можно получить дистанционно через интернет, Москва является абсолютным лидером в мире. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обошли и Нью-Йорк, и Сингапур. 260 городских услуг оформляется через интернет», — отметил чиновник.

Благодаря этому удалось уменьшить и срок получения государственной услуги, и время общения граждан с чиновниками. Причём последнее обстоятельство, по мнению Черёмина сократило «коррупционные риски».

«Сегодня даже трудно выделить вещи, которые есть в других городах и нет в Москве. Мой личный опыт общения с руководителями крупнейших городов мира и в Европе, и в Азии, и в Америке, показал, что реформы, которые прошли в Москве в последние десять лет, сделали наш город лидером практически во всех областях. Поэтому уместнее говорить о том, чего нет у них из того, что есть у нас», — сказал чиновник.

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