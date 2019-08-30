Киншаса, , 13:58 — REGNUMЛагеря для беженцев в районах Санге и Кавимвира, находящихся на востоке ДРК, начали принимать беженцев из Бурунди.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, ежедневно более 100 человек пересекают границу с ДРК и селятся в местных лагерях для беженцев. Беженцы продолжают пребывать в ожидании оказания им помощи со стороны властей. В это время им приходится жить в ужасных условиях, некоторые из них попрошайничают на улицах городов.

Многим из бурундийских беженцев, проживающих на данный момент в лагере для беженцев Санге, располагающемся примерно в 15 километрах от реки Русизи, которая находится на границе между Бурунди и ДРК, пришлось покинуть свои дома в районе Буганда, провинция Чибитоке.

Для того чтобы прокормиться беженцы как взрослые, так и дети, вынуждены просить милостыню на улицах ДРК и жить в ожидании гуманитарной помощи. По словам одного из жителей лагеря Санге, дети беженцев стучаться во все двери домов с просьбой о помощи.

В то же время Правительство Танзании объявило о репатриации бурундийских беженцев, пребывающих в Танзании.

Правительство Руанды, в свою очередь, объявило о предоставлении медицинского страхования всем бурундийским беженцам, покинувшим свою страну с 2015 года вследствие политического кризиса и ситуации в области безопасности в Бурунди.

Напомним, что Руанда уже с 2017 года предоставляет убежище более 172 000 беженцам в лагере Махама, 50% из которых — бурундийцы.