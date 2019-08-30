Додома, , 15:00 — REGNUMБурундийские беженцы в Танзании призвали Организацию Объединенных Наций вмешаться в вопрос об их насильственной репатриации из страны. Запрос поступил после того, как Правительство Танзании предписало депортировать бурундийских беженцев из страны, заявив, что в Бурунди ситуация в области безопасности улучшилась.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, с другой стороны, международные правозащитные организации осудили Правительство Танзании за данную меру и отметили, что действия местных властей нарушают положения конвенций Организации Объединенных Наций о правах человека.

Представители организаций выразили обеспокоенность тем, что беженцы могут быть убиты в случае их депортации в Бурунди. Также они подчеркнули, что намерены подать в суд на Правительство Танзании за нарушение договора ООН о беженцах.

Напомним, что Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола объявил о еженедельном возвращении 2000 бурундийских беженцев к себе на родину.

На территории Танзании находится бурундийских беженцев больше, чем в любой другой восточноафриканской стране.