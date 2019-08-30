Челябинск, , 12:56 — REGNUMВ Челябинске на северо-западе будет открыто крупное транспортное депо. Оно объединит весь муниципальный общественный транспорт, сообщает пресс-служба мэрии.

Комплекс появится на участке между улицами Академика Макеева, Академика Королева и Петра Столыпина. Здесь оборудуют развязку для автобусов, а также площадки для трамваев и троллейбусов.

Также в планах — продление трамвайных путей и прокладка новых троллейбусных линий. В итоге будут объединены Комсомольский и Свердловский проспекты, проспект Ленина, улицы Худякова, Доватора, Гагарина и Братьев Кашириных.