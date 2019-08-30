Додома, , 16:33 — REGNUMВозле здания посольства ЮАР в городе Дар-эс-Саламе, Танзания, были организованы акции протеста с требованием освободить самолет авиакомпании «Air Tanzania», конфискованный на территории ЮАР в качестве компенсационной выплаты, предъявленной Танзании и Херманусу Стейну, владельцу компании по изготовлению самолетов и автомобилей, которая была национализирована властями.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», самолет Airbus A220−300 был конфискован в международном аэропорту им. Оливера Тамбо в городе Йоханнесбурге в минувшие выходные по решению Верховного суда провинции Гаутенг.

После того, как самолет был конфискован, Правительство Танзании направило в ЮАР делегацию юристов, возглавляемую генеральным прокурором страны Адельардусом Киланги для проведения расследования по этому вопросу, а также решения вопроса о возвращении самолета в Танзанию в ближайшее время.