Додома, , 13:56 — REGNUMАфриканский банк развития (AfDB) принял решение об использовании языка суахили во всех документах организации, чтобы способствовать улучшению понимания банковских операций среди населения.

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, об этом заявил президент банка Акинвуми Адесина. «Если наши клиенты являются носителями языка суахили, почему бы нам не выпускать наши документы на языке, который знают и понимают? Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о деятельности банка», — добавил он.

Также Адесина отметил, что в Африканском банке развития все ежегодные доклады «Перспективы экономического развития стран Африки» (African Economic Outlook), выпускаются на языке хауса, английском, французском, арабском языках.

«Мы должны гордиться нашими языками, своими корнями, своей идентичностью», — подчеркнул президент банка.

Данное решение последовало после объявления суахили четвертым официальным языком САДК на завершившемся саммите организации, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов сообщества.