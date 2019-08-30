Анкара, , 15:55 — REGNUMНа некоторых веб-сайтах и в социальных сетях появилась информация о том, что, якобы, 10-ый наблюдательный пункт Вооруженных сил Турции под Идлибом подвергся нападению.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, его источники в силах безопасности Турции утверждают, что эти заявления не имеют ничего общего с действительностью. По их словам, обстановка на 10-м наблюдательном пункте штатная, никаких попыток его атаковать не предпринималось.

Ранее поступала информация, что авиация сил Башара Асада в Сирии нанесла удар в районе распоряжения 8-го наблюдательного пункта Вооруженных сил Турции в Маарет ан-Нумане на юго-востоке идлибской зоны деэскалации. Турецкие наблюдатели в Сирмане были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов. По имеющимся сведениям, пострадавших турецкая сторона не имеет.