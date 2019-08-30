Варшава, , 12:50 — REGNUMПольский Институт национальной памяти (IPN) открыл выставку «Преступления против поляков. 1939−1945», которая станет одним из мероприятий, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На выставке экспонируются фотографии времён войны, а также рассказывается о деятельности IPN по поиску погибших поляков. Об этом сообщает «Польское радио».

Как заявил автор выставки историк Павел Рокицкий, экспозиция призвана напомнить о преступлениях «тоталитарных режимов Третьего рейха и Советского Союза», а также украинских националистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жертвами которых стал польский народ.

«Она [выставка] напоминает как о геноциде в массовом масштабе, так и о превращении людей в рабов, коснувшемся миллионов человек. О принудительных массовых выселениях и миграции, о принудительной мобилизации в оккупационную армию — о целом списке преступлений, от которых пострадала наша страна и наше общество во время войны. Мы напоминаем об обстоятельствах этих преступлений и о тех, кто их совершил. То ест, о тоталитарных государствах», — сказал историк.

Мероприятия, проводимые в Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, практически превратились в антироссийское шоу. В который раз муссируется идея об «общей вине» Германии и СССР за развязывание войны, а поляки представляются чуть ли не главными её жертвами.