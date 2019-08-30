Новосибирск, , 12:48 — REGNUMМатематический центр мирового уровня в Новосибирской области будет создан на базе Института математики им. Соболева СО РАН и Новосибирского государственного университета будет создан. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, проект математического центра в новосибирском Академгородке — один из четырёх проектов — победителей по результатам закрытого голосования.

Накануне, 29 августа, в Министерстве науки и высшего образования России под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой прошло второе заседание Совета по господдержке создания и развития таких центров.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, математический центр мирового уровня входит в перечень проектов и программ «Академгородка 2.0». По планам, на поддержку создания и развития математических центров мирового уровня из федерального бюджета в 2019 году будет направлено 320 млн рублей, в 2020 — 640 млн рублей. Всего на период до 2024 года предусмотрено более 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — более 3,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо Новосибирской области, математические центры мирового уровня появятся на базе Математического института им. В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургского международного математического института им. Леонарда Эйлера и Московского центра фундаментальной и прикладной математики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске создадут математический центр мирового уровня