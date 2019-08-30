Красногорск, , 12:44 — REGNUMВ Подмосковье в ежемесячные платежные документы с сентября 2019 году обещают включить графу с расчетами по услуге вывоза мусора. Таким образом жителям станет более понятен порядок начисления оплаты, сообщает «РИАМО» со ссылкой на МособлЕИРЦ.

Как напомнили в ведомстве, оплата начисляется исходя из норматива накопления отходов, установленного тарифа оператора по вывозу мусора и размера квартиры. Это произведение площади жилья и годового норматива, разделённого на 12 месяцев. С сентября 2019 года в платежных документах будут указывать не только объём мусора в кубометрах и размер тарифа оператора, но и то, как производится расчет оплаты в привязке к размеру жилья. В МособлЕИРЦ подчеркнули, что никаких изменений в порядок оплаты не вносится — меняется лишь форма отражения расчетов в платежном документе.

«Изменения вносятся по поручению министерства ЖКХ Московской области в связи с пожеланиями плательщиков сделать отражение расчета по услуге в квитанции более простым и понятным», — заявила начальник службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ Инна Шевченко.

Напомним, на новую систему обращения с отходами в Подмосковье перешли с начала 2019 года. После нововведения, в некоторых районах области плата за вывоз мусора выросла в пять раз.

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