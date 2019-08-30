Анкара, , 14:58 — REGNUMВ соответствии с данными, предоставленными Главным управлением по вопросам миграции Турецкой Республики, с января по август 2019 года в стране было задержано 235 тыс. нелегальных мигрантов, пытающихся переправиться в Европу. В последнее время наблюдался заметный рост количества нелегальных мигрантов, которые предпринимают попытки, используя контрабандные пути, проникнуть в страны ЕС.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, когда было задержано 158 тыс. человек, отмечен рост на 42%. Благодаря мерам, предпринятым Управлением безопасности, Главным Командованием внутренних войск и Командованием береговой охраны, лишь 4 тыс. мигрантам удалось проникнуть в ЕС по суше.

В аналогичный период 2018 года успеха смогли добиться 10 тыс. человек. Что касается морских путей, то здесь ситуация обратная — в 2019 году их успешно использовали 24 тыс. человек, а в аналогичный период 2018 года — 18 тыс.