Грозный, , 12:43 — REGNUMЖители России признали город Грозный одним из самых чистых городов в стране. В рейтинге, который составлен на основании анализа портала Domofond.ru, столица Чечни заняла второе место, уступив лишь городу Губкину из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

В первую тройку по чистоте вошел также город Гурьевск из Калининградской области. Последним в списке, состоящем из 200 городов России, стал город Архангельск. Он назван самым грязным городом РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Грозный, по версии портала «Domofond», занял первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов России. Он был составлен на основании ответов граждан об экологии города, динамике развития, состоянии благоустройства, безопасности и ЖКХ, транспортной составляющей и других факторов.

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