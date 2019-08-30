Москва, , 12:41 — REGNUMЗапуск в России шведского стримингового сервиса Spotify отложен до конца текущего года. Об этом сообщает 30 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Зарубежная компания потокового аудио активно набирала сотрудников в российский офис и планировала открыть его в конце лета, однако это может произойти в ноябре или декабре. Одной из причин собеседники издания назвали конфликт Spotify с Warner Music.

Разногласия компаний касаются условий лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии в конце февраля, пояснили они.

Попытки выхода на российский рынок Spotify предпринимала с 2013 года, однако после неоднократного переноса сроков открытия отказалась от этой идеи в 2015 году. Возможности Spotify позволяют слушать музыку онлайн без загрузки файлов на компьютер.

Читайте также: Музыкальный сервис Spotify утроил длительность бесплатного премиум-периода