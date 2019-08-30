Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 13:13 — REGNUMВ ямальском городе Лабытнанги после того, как произошло частичное разрушение свайного основания многоквартирного жилого дома, здание начали сносить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

По данным ведомства, здание 1988 года постройки частично сместилось 25 августа. В доме проживали семь человек. Две семьи переселены в безопасные помещения. Муниципальные чиновники готовят документы для заключения договоров коммерческого найма.

В 2013 году мэрия признала дом аварийным и подлежащим сносу. С момента признания дома опасным противоаварийные мероприятия не проводились, наблюдение за состоянием дома не осуществлялось.

Людей планировали отселять сначала до 2030 года, потом до 2021 года. Процесс переселения ускорился из ЧП.