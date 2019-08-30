Волгоград, , 12:38 — REGNUMТоржественное спецгашение юбилейных открыток запланировано в Волгограде во время празднования Дня города 31 августа и 1 сентября. В честь годовщины разработаны и напечатаны почтовые открытки с изображением знаковых достопримечательных мест города-героя. Оттиск специального штемпеля можно будет нанести и на обычные конверты и открытки, сообщили 30 августа в пресс-службе администрации Волгограда.

Спецгашение пройдёт 31 августа с 11:00 до 12:00 в волгоградском областном краеведческом музее. Юбилейные почтовые открытки с оттиском праздничного штемпеля можно будет бесплатно отправить своим родным и знакомым. Кроме музея примут карточки для отсылки адресатам в здании 66-го отделения почтовой связи на улице Мира.

Напомним, в 2019 году Волгоград празднует 430 годовщину. Для гостей и жителей города подготовили специальную интерактивную карту с обозначением всех праздничных мероприятий.