Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUMЦеремония захоронения останков 46 воинов Великой Отечественной войны состоялась 30 августа на территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. При прорыве Миус-фронта, конечной точкой которого были именно эти места, общие потери превысили 800 тысяч человек. В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии захоронения останков героев.

По словам губернатора, личности трех солдат удалось установить. Церемония захоронения прошла со всеми воинскими почестями. Останки погибших солдат предали земле под звуки военного оркестра и оружейный залп.

Напомним, что в Ростовской области проходят мероприятия, посвященные 76-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Поисковые отряды каждый год обнаруживают останки защитников Родины, которые перезахоранивают на Аллее Героев у «Самбекских высот». На этой Аллее Памяти уже покоятся останки 165 солдат Красной армии.