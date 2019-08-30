Осло, , 13:57 — REGNUMПолиция Норвегии провела операцию против подпольной химической лаборатории, где было изъят рекордный объем анаболиков. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Многие месяцы норвежские полицейские из Драммена пытались выйти на след торговцев запрещенными веществами. Долгая слежка за подозреваемыми привела к успешной операции по аресту всех причастных лиц и ликвидации лаборатории. В ходе обысков был обнаружен и изъят рекордный вес анаболических стероидов, стоимость конфиската, по оценкам специалистов, составляет не менее 30 миллионов долларов. Следы деятельности группы злоумышленников обнаружены также в Бергене и Суннфьорде. Если суд признает вину фигурантов дела, то им грозит от 10 до 30 лет тюрьмы.