Москва, , 12:36 — REGNUMМосква, вероятно, является лидером по количеству пешеходных зон среди городов мира. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторое время нас критиковали, что Москва вся перекопана, говорили, что «клады какие-то ищут», но мэром было принято решение увеличить центр города, увеличить пространство для пешеходов. У нас в центре впервые появились деревья, которые исчезли много десятков лет назад», — сказал Черёмин.

По его словам, в Москве ежегодно высаживаются десятки тысяч деревьев и кустарников. Причём не только в парках и скверах, но и во дворах жилых домов. Более половины территории Москвы заняты парками, бульварами и особо охраняемыми природными зонами, отметил Черёмин.

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