Тамбов, , 12:24 — REGNUMТри основных направления работы в рамках проекта «Базовые школы РАН» назвал ректор Тамбовского государственного технического университета Михаил Краснянский на круглом столе в Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Первым направлением станет проектная научно-исследовательская деятельность и научное наставничество: ученые осуществляют кураторство проектной деятельности и научно-исследовательской работы школьников.

Второе — различные школы, кружки и дополнительное образование («Школа молодого инженера», элективные курсы, научная лаборатория «Моделиум», математические кружки «Численные методы», «Математика — наука для всех», лабораторный научный практикум по химии, физическая школа и другие).

Третье направление — онлайн-лекторий, популяризация науки и научной деятельности (образовательные экскурсии, «Университет открытий» для юных исследователей, открытые лекции).

«Сейчас находится в разработке и в самое ближайшее время будет запущен сайт, на котором будут демонстрироваться все мероприятия, достижения и результаты, новости о реализации проекта «Базовые школы РАН» на территории Тамбовской области», — сказал Краснянский.

Напомним, целью проекта «Базовые школы» РАН является подготовка молодых кадров для отечественной науки, создание дополнительных условий для развития у обучающихся исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

Ранее в Тамбове определили лицеи и гимназию, которые примут участие в реализации проекта.

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