Аддис-Абеба, , 14:41 — REGNUMЭфиопия заявила о решении присоединиться к программе «Switch Africa Green» («Сделаем Африку зеленой») в рамках конференции, проходящей в Аддис-Абебе.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие сельского хозяйства и управление утилизацией промышленных отходов. Выступая на конференции, комиссар по окружающей среде, лесам и изменению климата Эфиопии профессор Фыкаду Бейене заявил, что решение Эфиопии стать частью программы будет способствовать дальнейшим усилиям нации в реализации ее программы создания устойчивой к изменениям климата зеленой экономики. Он добавил, что программа создаст благоприятные условия для координации мероприятий государственного и частного секторов по содействию созданию и развитию экологически чистых и прибыльных предприятий по всей стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Профессор Бейене отметил, что властями Эфиопии уже создан национальный руководящий комитет для включения пунктов программы в национальный план действий по «экологизации».

Действующий резидент и гуманитарный работник систем ООН в Эфиопии Стив Вьер Омамо подчеркнул, что Эфиопия подала пример для развития устойчивых изменениям климата зеленых экономик в Африке. Он отметил, что ООН продолжит оказывать поддержку программе «зеленой экономики» Эфиопии. Около 20 миллионов евро предназначено на реализацию всей инициативы, в которой для Эфиопии выделено более 3 миллиона евро.

«Switch Africa Green» — это региональная программа, которая будет осуществляться каждые три года в Африке. Шесть африканских стран, включая Буркина-Фасо, Гану, Маврикий, Кению, ЮАР и Уганду, присоединились к программе еще несколько лет назад, а Эфиопия приняла такое решение только сейчас.