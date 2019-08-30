Москва, , 12:18 — REGNUMЗаконопроект о праве собственности на гаражи и гаражные объединения внес в нижнюю палату парламента глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM29 августа.

Как отметил автор инициативы, «гаражный вопрос» сегодня стоит достаточно остро. Так, например, до сих пор не урегулированы вопросы работы гаражных объединений и их членов. Нередко это приносит много неприятностей гражданам, отмечает Крашенинников. Так, в частности, иногда граждане «платят за воздух» при покупке гаража, так как потом выясняется, что при его строительстве были допущены нарушения или он стоит на чужой земле. При этом все вопросы регулируются нормами Гражданского кодекса, в результате чего возникают проблемы со схемой управления и использованием общего имущества.

Кроме того, отмечает Крашенинников, закон так и не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж.

Поэтому депутат предлагает ввести общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, а также к государственной регистрации прав на него. Так, в законе появятся понятия гаража, гаражного комплекса и машиноместа.

Кроме того, законопроект также определяет формы объединений собственников гаражей или машиномест. Так, гаражный кооператив предлагается сделать видом потребительского кооператива, а гаражное товарищество будет видом товарищества собственников недвижимости, если закон будет принят.

«Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов», — сообщил Павел Крашенинников.

Помимо этого, законопроект устанавливает процедурные нормы для создания, работы и ликвидации гаражного кооператива и гаражного товарищества. По словам Крашенинникова, если закон будет принят, то он разрешит «гаражную проблему» и обеспечит владельцам гаражей и машиномест защиту права собственности и комфортное использование своего транспортного средства.