Москва, , 12:17 — REGNUMВ 2019 году исполняется 15 лет со времени захвата и массовой гибели заложников в школе в Беслане (Северная Осетия). 91% жителей России знают о захвате школы. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Главными виновниками этой страшной трагедии белее половины граждан (51%) называют террористов. 34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы».

8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными». Еще 8% затруднились ответить.

Опрос проведен 22 — 28 августа 2019 года. Опрошены 1608 человек старше 18 в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года в школу №1 в североосетинском городе Беслане захватили террористы. Более двух суток они удерживали в заложниках 1128 человек. Во время штурма школы погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

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